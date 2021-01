Franco Nero | età | altezza | nome | moglie | figlio regista | l’amante e l’altro figlio

Leggi su tuttivip

(Di domenica 24 gennaio 2021)è uno degli attori italiani più conosciuti nel mondo. Con le sue fattezze e le sue movenze misteriose è sempre stato identificato per il suo piglio da attore americano. Paragoni giustificati, specialmente se si considerano gli anni in cuiha conosciuto il periodo di maggiore attività della carriera. All’epoca i western movies dilagavano, e i volti belli ma tenebrosi alla Clint Eastwood fungevano da elementi indispensabili. Il volto da eroe valoroso d’oltreoceano diha incontrato il mondo del cinema nel lontano 1964, con La ragazza in prestito, al fianco di Anne Girardot. Quella pellicola ha subito attirato le attenzioni degli addetti ai lavori, che lo hanno identificato come volto estremamente valido. Con portata internazionale....