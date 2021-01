Daydreamer: anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Gli spoiler settimanali di Daydreamer - Le ali del sogno annunciano che dopo sfide culinarie, sequestri e numerosi colpi di scena, Can e Sanem finalmente troveranno un'intesa. Ma Huma è sempre pronta a distruggere il loro sogno d'amore. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 24 gennaio 2021) Gli spoiler settimanali di- Le ali del sogno annunciano che dopo sfide culinarie, sequestri e numerosi colpi di scena, Can e Sanem finalmente troveranno un'intesa. Ma Huma è sempre pronta a distruggere il loro sogno d'amore. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni oggi 24 gennaio: Can prende a pugni Fabbri e viene arrestato - Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dal 25 al 29 gennaio 2021 - infoitcultura : Daydreamer domenica 24 gennaio: anticipazioni di domani, su La5 - MAM-e - infoitcultura : DayDreamer: anticipazioni della soap di Canale 5. CeyCey il nuovo Can Yaman. Il video - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni Turche: Ayca seduce Can, Sanem addio! -