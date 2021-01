Combinata nordica, Lahti 2021: Yamamoto in testa dopo il salto, indietro Pittin (Di domenica 24 gennaio 2021) Ryota Yamamoto è in testa dopo la fase di salto a Lahti, nella gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Combinata nordica. Il giapponese precede il connazionale Akito Watabe, che partirà insieme a lui nel fondo. Staccato di 28 secondi il norvegese Jarl Magnus Riiber, terzo dal trampolino. Il miglior italiano è Samuel Costa, 26° a pari punti con il connazionale Raffaele Buzzi. 30° Aaron Kostner, mentre Alessandro Pittin è 36° e partirà con 2 minuti e 58 secondi di ritardo da Yamamoto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ryotaè inla fase di, nella gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Il giapponese precede il connazionale Akito Watabe, che partirà insieme a lui nel fondo. Staccato di 28 secondi il norvegese Jarl Magnus Riiber, terzo dal trampolino. Il miglior italiano è Samuel Costa, 26° a pari punti con il connazionale Raffaele Buzzi. 30° Aaron Kostner, mentre Alessandroè 36° e partirà con 2 minuti e 58 secondi di ritardo da. SportFace.

sportface2016 : Combinata nordica - I risultati del salto a #Lahti - FondoItalia : Combinata Nordica - I giapponesi Yamamoto e Watabe davanti a tutti dopo il salto a Lahti. 26° posto ex aequo per Bu… - DanieleRaponi : #Norvegia I ???? vince la sprint a squadre trampolino normale + 2x7.5 km #Lahti #Germania I ???? 2ª #Giappone I ???? 3º… - FondoItalia : Combinata Nordica - Continental Cup: altro bel piazzamento per Annika Sieff ad Eisenerz - FisiTrentino : Annika Sieff sfiora il podio in Continental Cup di Combinata nordica ad Eisenerz, in Austria. Bene anche Veronica G… -