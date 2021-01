C’è Posta per Te, “traditore, complottista e pure no-vax”: Alessandro scatena la rabbia del pubblico (Di domenica 24 gennaio 2021) “traditore, complottista e pure no-vax”. La storia di Alessandro ha scatenato la rabbia del pubblico di C’è Posta per Te. L’uomo è stato uno dei protagonisti della puntata dello show condotto da Maria De Filippi andata in onda sabato 23 febbraio: voleva provare a riconquistare la compagna Florinda dopo averla tradita ripetutamente. Ma, se lei lo ha perdonato decidendo di lasciarsi tutto alle spalle, gli spettatori non hanno fatto altrettanto, scatenandosi con i commenti sui social. Nel mirino delle critiche non sono finiti tanto i suoi tradimenti, quanto piuttosto le posizioni complottiste e no-vax che esprime sul suo profilo Facebook. “La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “no-vax”. La storia dihato ladeldi C’èper Te. L’uomo è stato uno dei protagonisti della puntata dello show condotto da Maria De Filippi andata in onda sabato 23 febbraio: voleva provare a riconquistare la compagna Florinda dopo averla tradita ripetutamente. Ma, se lei lo ha perdonato decidendo di lasciarsi tutto alle spalle, gli spettatori non hanno fatto altrettanto,ndosi con i commenti sui social. Nel mirino delle critiche non sono finiti tanto i suoi tradimenti, quanto piuttosto le posizioni complottiste e no-vax che esprime sul suo profilo Facebook. “La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - Marinashulman2 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Ascolti Tv 23 gennaio 2021: C'è Posta per te sfiora il 30% - #cepostaperte #canyaman #micheleriondino #ascoltitv htt… - Maria81645501 : RT @Pazzesco_CY: Nella serata di ieri sabato 23 gennaio C’è posta per Te su Canale5 vince la gara di share col 29.6%, per un totale di 6.51… - MariaMariaamra : RT @CanYamanNews: C’è Posta per Te?????? ? #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera