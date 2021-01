Caos vaccini ma Pfizer rassicura, presto a regime (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Piano vaccini nel Caos, a causa delle riduzioni di forniture delle dosi comunicate da Pfizer e da Astrazeneca. "Slitteranno di circa quattro settimane i tempi previsti per immunizzare gli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione", lancia l'allarme il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri precisando che "da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate innanzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione". L'azienda farmaceutica però prova a rassicurare: "Dalla prossima settimana la fornitura del vaccino da parte di Pfizer tornerà a regime", ribadisce una fonte a Sky Tg24. "Dall'8 al 18 Gennaio sono state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione, poi c'è stata la riduzione a ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Pianonel, a causa delle riduzioni di forniture delle dosi comunicate dae da Astrazeneca. "Slitteranno di circa quattro settimane i tempi previsti per immunizzare gli over 80 e di circa 6-8 settimane per il resto della popolazione", lancia l'allarme il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri precisando che "da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate innanzitutto per effettuare il richiamo nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione". L'azienda farmaceutica però prova are: "Dalla prossima settimana la fornitura del vaccino da parte ditornerà a", ribadisce una fonte a Sky Tg24. "Dall'8 al 18 Gennaio sono state inviate le fiale previste dal piano di ordinazione, poi c'è stata la riduzione a ...

annalisaveneto : #staseraitalia questo caos della “mancanza” di vaccini mi conferma che a tutti i GOVERNI conviene tenere schiavi de… - BarbaraDUrso18 : RT @EdoardoManzell1: Stasera a #noneladurso Alessandra Mussolini, un drive in e sorprese choc per lei, il ritorno di Federico Fashion Style… - rosaida63 : #staseraitalia infatti non mi interessa del caos fatto da #Renzi.....ci interessa quando ci saranno #vaccini per tutti - BISLACCO3 : RT @EdoardoManzell1: Stasera a #noneladurso Alessandra Mussolini, un drive in e sorprese choc per lei, il ritorno di Federico Fashion Style… - LiveNoneladUrso : RT @EdoardoManzell1: Stasera a #noneladurso Alessandra Mussolini, un drive in e sorprese choc per lei, il ritorno di Federico Fashion Style… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos vaccini Caos vaccini, 400mila dosi agli amministrativi: “Non chiamateli furbetti ma trascurati i medici” Il Riformista Caos vaccini ma Pfizer rassicura, presto a regime

Le riduzioni di forniture delle dosi comunicate allarmano il governo. Il viceministro Sileri: "Le somministrazioni agli over 80 slitteranno di un mese". L'azienda prova a tranquillizzare ...

Vaccino anti-COVID, Pfizer rassicura: “La fornitura torna a regime dalla prossima settimana”

Pfizer annuncia che la fornitura di vaccini anti-COVID per l'Italia tornerà a regime dalla prossima settimana. Meno fiale, ma stesse dosi.

Le riduzioni di forniture delle dosi comunicate allarmano il governo. Il viceministro Sileri: "Le somministrazioni agli over 80 slitteranno di un mese". L'azienda prova a tranquillizzare ...Pfizer annuncia che la fornitura di vaccini anti-COVID per l'Italia tornerà a regime dalla prossima settimana. Meno fiale, ma stesse dosi.