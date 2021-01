Bari, controlli anti Covid: sanzioni e due ragazzi fermati su ciclomotore rubato (Di domenica 24 gennaio 2021) Bari - Nell'ambito degli specifici servizi di controllo del territorio, tesi a verificare il rispetto delle norme anti - contagio da Covid - 19, nelle ultime ore la Questura di Bari ha eseguito ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 24 gennaio 2021)- Nell'ambito degli specifici servizi di controllo del territorio, tesi a verificare il rispetto delle norme- contagio da- 19, nelle ultime ore la Questura diha eseguito ...

mariani_katya : RT @Borderline_24: #Controlli anti #Covid a #Bari, venti multe: nel Libertà scoperti assembramenti in un circolo privato - mariani_katya : RT @baritoday: Raffica di controlli anti Covid a Bari: in 10 nel circolo e senza mascherine, multati - LaGazzettaWeb : Bari, controlli anti Covid: sanzioni e due ragazzi fermati su ciclomotore rubato - BariLive : Bari: Norme anti-Covid, raffica di controlli: in 10 nel circolo e senza mascherina, tutti sanzionati - Borderline_24 : #Controlli anti #Covid a #Bari, venti multe: nel Libertà scoperti assembramenti in un circolo privato… -