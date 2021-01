Slittino, Coppa del mondo Igls: nel doppio trionfano gli azzurri Rieder e Rastner (Di sabato 23 gennaio 2021) Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Igls, dove la coppia Rieder/Rastner si è imposta nel doppio di Coppa del mondo. Il duo composto da Ludwig Rieder e Patrick Rastner è balzato al comando della gara fin da subito ed è stato bravo a tenere a debita distanza gli avversari. Secondo posto per i lettoni Sics/Sics, distanti 81 millesimi, mentre sul gradino più basso del podio gli austriaci Steu/Koller a 84 millesimi. Buona prova anche per le altre due coppie azzurre, ovvero Rieder/Kainzwaldner, sesti, e Nagler/Malleier, settimi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Arrivano ottime notizie per i colorida, dove la coppiasi è imposta neldidel. Il duo composto da Ludwige Patrickè balzato al comando della gara fin da subito ed è stato bravo a tenere a debita distanza gli avversari. Secondo posto per i lettoni Sics/Sics, distanti 81 millesimi, mentre sul gradino più basso del podio gli austriaci Steu/Koller a 84 millesimi. Buona prova anche per le altre due coppie azzurre, ovvero/Kainzwaldner, sesti, e Nagler/Malleier, settimi. SportFace.

sportface2016 : #Slittino, Coppa del mondo #Igls: nel doppio trionfano gli azzurri Rieder e Rastner - MondoSportivoIT : Slittino, Coppa del Mondo – A Oberhof, la tradizione è di casa - - giorgiopantaleo : RT @Coninews: Slittinisti ancora protagonisti in Val Passiria! ?? Nelle ultime due giornate della tappa italiana di Coppa del Mondo di slit… - Dome689 : RT @Coninews: Slittinisti ancora protagonisti in Val Passiria! ?? Nelle ultime due giornate della tappa italiana di Coppa del Mondo di slit… - flamminiog : RT @Coninews: Slittinisti ancora protagonisti in Val Passiria! ?? Nelle ultime due giornate della tappa italiana di Coppa del Mondo di slit… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino Coppa Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 23 gennaio OA Sport Slittino, Rieder-Rastner esaltanti! Tripudio azzurro a Igls, vittoria in doppio!

L'Italia torna sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale e lo fa nel doppio, disciplina nella quale non riusciva ad andare a segno da oltre cinque anni (gli ...

Slittino, Coppa del mondo Igls: nel doppio trionfano gli azzurri Rieder e Rastner

Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Igls, dove la coppia Rieder/Rastner si è imposta nel doppio di Coppa del mondo.

L'Italia torna sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale e lo fa nel doppio, disciplina nella quale non riusciva ad andare a segno da oltre cinque anni (gli ...Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Igls, dove la coppia Rieder/Rastner si è imposta nel doppio di Coppa del mondo.