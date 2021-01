Roma-Spezia 4-3: Pellegrini nel recupero riporta in vantaggio i giallorossi. Assist di Peres (Di sabato 23 gennaio 2021) 90' + 1' - La Roma torna ancora in vantaggio: da sinistra palla che finisce a Bruno Peres. Il brasiliano riesce a saltare Marchizza e a servire Pelelgrini che scarica in porta. Il capitano... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 23 gennaio 2021) 90' + 1' - Latorna ancora in: da sinistra palla che finisce a Bruno. Il brasiliano riesce a saltare Marchizza e a servire Pelelgrini che scarica in porta. Il capitano...

Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma

Roma-Spezia: 4-3 finale

52':Borja Mayoral all'inizio ripresa riporta in vantaggio la Roma. Veretout serve lo spagnolo che trova l'angolo. 45': Fine primo tempo dopo due minuti di recupero. 33'. Piccoli esce per un problema m ...

90' + 1' - La Roma torna ancora in vantaggio: da sinistra palla che finisce a Bruno Peres. Il brasiliano riesce a saltare Marchizza e a servire Pelelgrini che scarica in porta. Il ...52':Borja Mayoral all'inizio ripresa riporta in vantaggio la Roma. Veretout serve lo spagnolo che trova l'angolo. 45': Fine primo tempo dopo due minuti di recupero. 33'. Piccoli esce per un problema m ...