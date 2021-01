Ricolfi: “La sinistra non è democraticamente matura. Mi vergogno di farne parte” (video) (Di sabato 23 gennaio 2021) “La sinistra, alla quale ora mi vergogno di appartenere, non è matura democraticamente”. È un Luca Ricolfi durissimo quello che parla del fallimento del Pd e della sinistra, manifestando tutta la sua delusione per una parte politica che, comunque, è la sua. “Nell’abbraccio mortale tra Pd e M5S, ha prevalso il M5S”, ha detto Ricolfi, riferendosi al governo giallorosso, ma allargando la propria analisi della sinistra anche al di là dell’attuale esperienza di governo. Che, semmai, è conseguenza e non causa di questa “immaturità democratica”. Il riformismo ucciso dalla “deriva assistenziale” Ricolfi, ospite a Stasera Italia, parlando dell’esecutivo Conte, ha sottolineato la “continua deriva di tipo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 gennaio 2021) “La, alla quale ora midi apnere, non è”. È un Lucadurissimo quello che parla del fallimento del Pd e della, manifestando tutta la sua delusione per unapolitica che, comunque, è la sua. “Nell’abbraccio mortale tra Pd e M5S, ha prevalso il M5S”, ha detto, riferendosi al governo giallorosso, ma allargando la propria analisi dellaanche al di là dell’attuale esperienza di governo. Che, semmai, è conseguenza e non causa di questa “immaturità democratica”. Il riformismo ucciso dalla “deriva assistenziale”, ospite a Stasera Italia, parlando dell’esecutivo Conte, ha sottolineato la “continua deriva di tipo ...

SecolodItalia1 : Ricolfi: “La sinistra non è democraticamente matura. Mi vergogno di farne parte” (video) - pepppe772 : @alaric64 @StaseraItalia @ricolfi_luca Unico appunto: se controlli tutte le componenti della democrazia....... non… - pierofreddio : #Ricolfi parla dell'immaturità politica e democratica della sinistra. I #M5S giustamente non vengono neanche presi… - pepppe772 : @Ahasveron @StaseraItalia @ricolfi_luca È il populismo qualunquista della sinistra. Unico argomento: 'arrivano li f… - pepppe772 : @StaseraItalia @ricolfi_luca Epico ricolfi. Se gli elettori di sinistra fossero tutti come lui, OGGI, ci troveremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricolfi sinistra Ricolfi: "La sinistra non è democraticamente matura. Mi vergogno di farne parte"... Secolo d'Italia Stasera Italia, Luca Ricolfi: "Governo nato su un pretesto, mi vergogno di essere di sinistra"

22 gennaio 2021 a. a. a. Un giudizio molto severo quello che Luca Ricolfi ha espresso sull'esecutivo, e sul Pd in particolare, a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete4. 'Per me la ...

Luca Ricolfi: io, ex renziano, che credevo nel sogno riformista

Caro Renzi, anche se non ci conosciamo, né ci siamo mai parlati a tu per tu, mi permetto di raccontarle che cosa passa per la testa di un ex-renziano come me. Non sono mai stato ...

22 gennaio 2021 a. a. a. Un giudizio molto severo quello che Luca Ricolfi ha espresso sull'esecutivo, e sul Pd in particolare, a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete4. 'Per me la ...Caro Renzi, anche se non ci conosciamo, né ci siamo mai parlati a tu per tu, mi permetto di raccontarle che cosa passa per la testa di un ex-renziano come me. Non sono mai stato ...