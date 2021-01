Ragazzo di 17 anni muore investito da un treno: si era sdraiato sui binari per un video di TikTok (Di sabato 23 gennaio 2021) Un Ragazzo di 17 anni è morto in Pakistan travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TikTok. L’incidente è avvenuto a Rawalpindi, dove il giovane, Hamza Naveed, è stato investito dal convoglio mentre un amico lo stava riprendendo con il cellulare sdraiato lungo i binari. Immediatamente soccorso, il Ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Questa è solo l’ultima di una serie di tragedie, ormai sempre più frequenti, che vedono giovanissimi morire nel tentativo di seguire la folle moda di realizzare video sempre più estremi per fare incetta di “like” sui social, TikTok in particolare. Solo in Pakistan, il mese scorso una ragazza di 18 anni si è uccisa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Undi 17è morto in Pakistan travolto da unmentre stava realizzando unda postare su. L’incidente è avvenuto a Rawalpindi, dove il giovane, Hamza Naveed, è statodal convoglio mentre un amico lo stava riprendendo con il cellularelungo i. Immediatamente soccorso, ilè morto durante il trasporto in ospedale. Questa è solo l’ultima di una serie di tragedie, ormai sempre più frequenti, che vedono giovanissimi morire nel tentativo di seguire la folle moda di realizzaresempre più estremi per fare incetta di “like” sui social,in particolare. Solo in Pakistan, il mese scorso una ragazza di 18si è uccisa ...

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni Savona, arrestato per terrorismo un suprematista di 22 anni: “Farò strage di ebrei e femministe” Fanpage.it Dawson's Creek è tornato (su Netflix) ma intanto dove sono finiti oggi i 4 ragazzi di Capeside?

L’ultima volta che li abbiamo visti tutti insieme è stato nelle foto che Entertainment Weekly ha scattato in occasione della reunion di Dawson’s Creek nel 2018 per i 20 anni della serie. Oggi torniamo ...

La Lazio accoglie Larson Koulibaly: “Non aveva mai giocato, farà parlare di sé”

La Lazio ha annunciato l’arrivo per la sua U18 di Larson Koulibaly. E’ un ragazzo ivoriano che era stato accolto da una comunità per minori.

