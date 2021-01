Quale futuro per l’Italia? Le parole di Indro Montanelli sono più che mai attuali (Di sabato 23 gennaio 2021) di Serena De Filippi Quale domani per l’Italia? “Per l’Italia nessuno. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di non sapere nulla non può avere un domani. Se mi chiedi che cosa sarà il domani per gli italiani, forse sarà un domani brillantissimo; per gli italiani, non per l’Italia. Ricordo una definizione dell’Italia che mi dette un mio maestro e benefattore, il grande giornalista Ugo Ojetti: ‘Ma non hai ancora capito? l’Italia è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria’. Allora avevo 25/26 anni e la presi per una boutade, un paradosso. Ma presto mi accorsi che aveva ragione”. Così parlò Indro Montanelli in una puntata dell’edizione video dell’opera La storia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) di Serena De Filippidomani per? “Pernessuno. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di non sapere nulla non può avere un domani. Se mi chiedi che cosa sarà il domani per gli italiani, forse sarà un domani brillantissimo; per gli italiani, non per. Ricordo una definizione delche mi dette un mio maestro e benefattore, il grande giornalista Ugo Ojetti: ‘Ma non hai ancora capito?è un paese di contemporanei, senza antenati né posteri, perché senza memoria’. Allora avevo 25/26 anni e la presi per una boutade, un paradosso. Ma presto mi accorsi che aveva ragione”. Così parlòin una puntata dell’edizione video dell’opera La storia ...

fattoquotidiano : Quale futuro per Conte? Peter Gomez risponde alle vostre domande - lausinterlude : - che un piccolo appartamento nel quale vivono assieme nel futuro - ilfattoblog : Quale futuro per l’Italia? Le parole di Indro Montanelli sono più che mai attuali - GekkoGn : @ale_manicone @TNannicini Oggi non lo perdona già. Purtroppo il PD ha perso tutti i fondamenti sul quale è stato co… - hsxsunn : RT @ehifares: Come fai a sapere quale sarà il loro futuro artistico fuori da amici se non gli fate pubblicare gli inediti PRONTOOOOO #Amici… -

Ultime Notizie dalla rete : Quale futuro Quale futuro per l’Italia? Le parole di Indro Montanelli sono più che mai attuali Il Fatto Quotidiano Emanuele Filiberto al Tirreno: «Noi Savoia chiediamo scusa per le leggi razziali»

Intervista al nipote di Vittorio Emanuele III dopo l’invio di una lettera alla Comunità ebraica italiana: «Era il re di tutti gli italiani: sua la firma, sua la responsabilità» ...

Quale futuro per l’Italia? Le parole di Indro Montanelli sono più che mai attuali

Quale domani per l’Italia? “Per l’Italia nessuno. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di non sapere nulla non può avere un domani. Se mi chiedi ...

Intervista al nipote di Vittorio Emanuele III dopo l’invio di una lettera alla Comunità ebraica italiana: «Era il re di tutti gli italiani: sua la firma, sua la responsabilità» ...Quale domani per l’Italia? “Per l’Italia nessuno. Perché un paese che ignora il proprio ieri, di cui non sa assolutamente nulla e non si cura di non sapere nulla non può avere un domani. Se mi chiedi ...