Hitman 3 | Series X batte PS5 sul campo della risoluzione - analisi tecnica

Leggi su eurogamer

(Di sabato 23 gennaio 2021) L'ottimo3 di IO Interactive è finalmente disponibile: è un ambizioso progetto cross-platform che porta il Glacier Engine dello sviluppatore su tante piattaforme diverse, come non era mai successo prima per la serie. In un altro articolo analizzeremo il motore grafico concentrandoci su come sia cambiato e come le migliorie vengano sfruttate da3 (e nelle missioni dai capitoli precedenti), mentre qui il focus è sulle versioni PlayStation 5, XboxX eS. Lo diciamo subito: è la prima volta che l'investimento che Microsoft ha fatto sull'hardware si fa sentire, con un vantaggio tangibile sull'ammiraglia Sony. Ora non fraintendeteci,3 si comporta bene su tutte le console di nuova generazione soprattutto grazie all'obiettivo dei 60fps, cosa che non succedeva nei precedenti ...