Diletta Leotta | post sconvolgente in riva al mare | “Lo zoom pronto a partire”

Leggi su leggilo

(Di sabato 23 gennaio 2021)sempre più protagonista sui social: la giornalista e conduttrice haato una foto su Instagram che ha lasciato senza parole Da settimane al centro del gossip per via della sua presunta relazione con l’attore turco Can Yaman, la 29enne catanese non perde occasione per far parlare di sé con la presenza sui social, L'articolo proviene da Leggilo.org.