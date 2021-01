Covid in Sicilia, Musumeci ai prefetti: “Più controlli” (Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato i prefetti dell’Isola: “Servono più controlli. La prossima sarà la settimana decisiva per uscire dalla zona rossa, ma dipende da noi”, afferma il Governatore. abr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente della Regionena, Nello, ha incontrato idell’Isola: “Servono più. La prossima sarà la settimana decisiva per uscire dalla zona rossa, ma dipende da noi”, afferma il Governatore. abr/com su Il Corriere della Città.

