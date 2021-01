Copa Sudamericana | Crespo vince il primo trofeo da tecnico | trionfo del Defensa y Justicia

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) All’Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba illada allenatore per Hernanche al fischio finale esplode in un grido di gioia dopo il 3-0 rifilato al Lanus nella finale del torneo continentale. Si tratta deldella storia del club, fondato nel 1935 e con una storia nelle retrovie del calcio argentino. Al 34? è Frias a sbloccare il risultato con la rete dell’1-0. La reazione del Lanus non c’è e i falchi ne approfittano. Prima con Romero al 62?, poi con Camacho al 92? per il definitivo 3-0 che fa esultare la cittadina di Florencio Varela. SportFace.