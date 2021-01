Colori delle regioni: Lombardia sette giorni in rosso per un errore (Di sabato 23 gennaio 2021) Il governo: non erano corretti i dati inviati dalla Regione e relativi alla settimana tra il 4 e il 10 gennaio. Fontana: "No, erano precisi" Leggi su quotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Il governo: non erano corretti i dati inviati dalla Regione e relativi alla settimana tra il 4 e il 10 gennaio. Fontana: "No, erano precisi"

OfficialSSLazio : I 60 anni di @figurinepanini, i 60 anni della raccolta di figurine che ha fatto innamorare dei nostri colori genera… - Tg3web : Tornano a splendere a Firenze i colori nei mosaici trecenteschi del Battistero di San Giovanni. Grazie ai restauri… - FBiasin : Comunque fare la formazione del #Fantacalcio al venerdì con in mezzo una pandemia è come indovinare i colori delle Regioni. - unamarchigiana : RT @GuideMarcoPolo: Attraversato dalle chiare acque del Metauro, tra colori e sfumature che paiono prese dalla tavolozza di un pittore impr… - MontyBarkley : La dittatura terapeutica dominante si gode dall'alto la contesa fra carcerati per ottenere gabbie arancioni (meno a… -