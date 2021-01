Scuole, in arrivo nuova ordinanza: novità su medie e superiori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attesa nelle prossime ore la nuova ordinanza della Regione Campania sull’attività didattica nelle Scuole. A partire da lunedì prossimo, 25 gennaio, sarà consentita l’attività in presenza nella scuola media superiore di primo grado (medie). L’ordinanza conterrà anche le modalità che consentiranno la ripresa della didattica in presenza, a partire dal prossimo 1° febbraio 2021, nella scuola superiore di secondo grado. Sul tema si era espresso questo pomeriggio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con toni polemici: “Mentre il Ministro Azzolina spiegava a tutti che le Scuole andavano riaperte a partire dal 7 gennaio, noi abbiamo fatto una valutazione più seria: programmare la riapertura in relazione all’andamento dell’epidemia. Per questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attesa nelle prossime ore ladella Regione Campania sull’attività didattica nelle. A partire da lunedì prossimo, 25 gennaio, sarà consentita l’attività in presenza nella scuola media superiore di primo grado (). L’conterrà anche le modalità che consentiranno la ripresa della didattica in presenza, a partire dal prossimo 1° febbraio 2021, nella scuola superiore di secondo grado. Sul tema si era espresso questo pomeriggio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con toni polemici: “Mentre il Ministro Azzolina spiegava a tutti che leandavano riaperte a partire dal 7 gennaio, noi abbiamo fatto una valutazione più seria: programmare la riapertura in relazione all’andamento dell’epidemia. Per questo ...

matteosalvinimi : Emergenza salute con medici e infermieri eroici ma stanchi, scuole chiuse o aperte (e non ci si capisce niente), ba… - Siciliano741 : @soniabetz1 @AzzolinaLucia Fa male. Il Professor Galli è il primo a dire che le scuole aperte sono un problema. Con… - Ossmeteobargone : RT @radioaldebaran: Le scuole superiori in #Liguria potrebbero aprire lunedì prossimo. In arrivo i primi vaccini Moderna - #Cronaca - https… - zazoomblog : Riapertura scuole superiori Puglia in arrivo ordinanza: si va verso il posticipo di una settimana - #Riapertura… - EmMicucci : RT @LatinaQTW: Regione Lazio, in arrivo il bonus destinato ai lavoratori delle mense e delle attività di pulizia delle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole arrivo Riapertura scuole superiori Puglia, in arrivo ordinanza: si va verso il posticipo di una settimana Orizzonte Scuola Falsa morte di Nebbia e il web si scatena

Il tam tam su Facebook con messaggi di cordoglio si ferma con l’arrivo della smentita da un parente: è vivo e sta bene ...

Scuole a Noto, “l’Asp non mi ha mai detto di chiudere dal 18 gennaio” tuona il sindaco

Replica del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, in merito al parere dell'Asp di Siracusa sulla situazione delle scuole. Secondo il primo cittadino, l'azienda sanitaria non hai suggerito di chiudere gli ...

Il tam tam su Facebook con messaggi di cordoglio si ferma con l’arrivo della smentita da un parente: è vivo e sta bene ...Replica del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, in merito al parere dell'Asp di Siracusa sulla situazione delle scuole. Secondo il primo cittadino, l'azienda sanitaria non hai suggerito di chiudere gli ...