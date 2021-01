Sanremo è Sanremo, ma la pandemia non fa sconti: il sindaco blinda la città. I dubbi sul pubblico in sala (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal 2 al 6 marzo il Festival di Sanremo ci sarà. Ma sull’organizzazione, di fatto, tutto è ancora avvolto da una nube d’incognite. Malgrado le speranze di Amadeus e del direttore di Rai 1 Stefano Coletta di poter realizzare un Festival all’insegna della «normalità», se non addirittura della «rinascita», senza tradire le tradizioni e i riti che accompagnano la kermesse da decenni, certo è che non si può far finta che il virus non esista. Ma oltre alle date e al cast pressoché definito, questa 71esima edizione deve inevitabilmente fare i conti con la realtà della pandemia, con le restrizioni dell’ultimo Dpcm (valide fino al 5 marzo, data che peraltro coinciderebbe con la semifinale di Sanremo, ndA), e con il ritardo nella creazione di un protocollo che garantisca la sicurezza sanitaria per artisti, ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dal 2 al 6 marzo il Festival dici sarà. Ma sull’organizzazione, di fatto, tutto è ancora avvolto da una nube d’incognite. Malgrado le speranze di Amadeus e del direttore di Rai 1 Stefano Coletta di poter realizzare un Festival all’insegna della «normalità», se non addirittura della «rinascita», senza tradire le tradizioni e i riti che accompagnano la kermesse da decenni, certo è che non si può far finta che il virus non esista. Ma oltre alle date e al cast pressoché definito, questa 71esima edizione deve inevitabilmente fare i conti con la realtà della, con le restrizioni dell’ultimo Dpcm (valide fino al 5 marzo, data che peraltro coinciderebbe con la semifinale di, ndA), e con il ritardo nella creazione di un protocollo che garantisca la sicurezza sanitaria per artisti, ...

