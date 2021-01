Napoli, il rettore della Federico II: “Riapertura a marzo. Si parte dagli iscritti al primo anno” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, a margine di un incontro con il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola, ha comunicato che gli studenti torneranno a svolgere le lezioni in presenza dal mese di marzo. Il progetto di Riapertura dell’ateneo parte dagli studenti iscritti al primo anno, per poi riaprire gradualmente anche a quelli che frequentano gli anni successivi. “Ho dato una indicazione molto chiara già a novembre – ha detto il rettore, le cui dichiarazioni sono state raccolte da FanPage -: andiamo verso l’apertura nei limiti giusti, evitando come fatto fino ad adesso che si sviluppano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildell’UniversitàII di, Matteo Lorito, a margine di un incontro con il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola, ha comunicato che gli studenti tornera svolgere le lezioni in presenza dal mese di. Il progetto didell’ateneostudential, per poi riaprire gradualmente anche a quelli che frequentano gli anni successivi. “Ho dato una indicazione molto chiara già a novembre – ha detto il, le cui dichiarazioni sono state raccolte da FanPage -: andiamo verso l’apertura nei limiti giusti, evitando come fatto fino ad adesso che si sviluppano ...

