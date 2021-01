Mira Furlan, l'attrice morta a 65 anni. Addio alla 'scienziata' che viveva sull'isola di Lost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tutti la ricordano come la scienziata dell'isola di Lost. Quella che all'inizio sembra un po' pazza, un po' spaventata, forse pericolosa, sicuramente armata. Si rivelerà poi, dopo parecchie puntate ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tutti la ricordano come ladell'di. Quella che all'inizio sembra un po' pazza, un po' spaventata, forse pericolosa, sicuramente armata. Si rivelerà poi, dopo parecchie puntate ...

