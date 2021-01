Masterchef, il “piatto” del vincitore è incredibile: mai visto prima d’ora (Di sabato 23 gennaio 2021) Il vincitore di Masterchef nel 2017 stupisce tutti con l’ultima ricetta che rivisita uno dei grandi classici della cucina italiana. L’idea è assolutamente strabiliante e suscita grande curiosità da parte… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildinel 2017 stupisce tutti con l’ultima ricetta che rivisita uno dei grandi classici della cucina italiana. L’idea è assolutamente strabiliante e suscita grande curiosità da parte… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

anasthaesia : consiglio su tik tok il profilo masterchef.official ho appena visto il video in cui Rachida ha ribaltato un piatto… - Lupenv : @GiuseppePacileo Allora vediamo .. sciogli la marmellata in una padella a fuoco basso .. aggiungici un po’ di acqua… - la_ills : Esce la concorrente con il piatto peggiore ed effettivamente impresentabile come ha detto lei ed è giusto così!… - Polpo_Gobbo : Uno che chiama un piatto TEMPURA TARANTELLA merita di governare! ???? BIG MAXWELL ???? @MasterChef_it #MasterChefIt… - Serra_nda : Ma quelli di Masterchef durante le prove hanno le ricette? Cioè qualcosa di indicativo per realizzare il piatto? -