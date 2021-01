LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: 15 cm di neve, partenza rimandata (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: chi domerà la mitica Streif? Dominik Paris ci prova! LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DI partenza DELLA Discesa DI Crans Montana 08.30 ATTENZIONE: la partenza della Discesa di Crans Montana è stata posticipata alle ore 13.15 a causa dei 15 cm di neve caduti nella notte. Sci alpino, cambia il programma della Discesa di Crans Montana: nuovo orario d’inizio e tv. partenza ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASciKitzbuehel in: chi domerà la mitica Streif? Dominik Paris ci prova! LADELLAMASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 I PETTORALI DIDELLADI08.30 ATTENZIONE: ladelladiè stata posticipata alle ore 13.15 a causa dei 15 cm dicaduti nella notte. Sci, cambia il programma delladi: nuovo orario d’inizio e tv....

infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: scorpacciata di sci tra Kitzbuehel e Crans Montana. L'Italia punta su Gog… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia sfida Suter per la Coppa del Mondo - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Corinne Suter per la Coppa di specialità -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Crans Montana in DIRETTA: terza Sofia Goggia. Marta Bassino: 'Mi sono ricaricata' - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana in DIRETTA: arriva Marta Bassino. Goggia per confermarsi -