Il voto - chiave al Senato sulla Giustizia L' ipotesi di dimissioni pilotate di Conte per disinnescarlo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovedì prossimo a Palazzo Madama la maggioranza parte dai 156 voti della fiducia che potrebbero non bastare

you_trend : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a #Conte, la senatrice a vita Liliana #Segre conferma il suo voto favorevole - you_trend : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a #Conte, Matteo #Renzi si è astenuto - you_trend : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a #Conte, a sorpresa la senatrice di Forza Italia Mariarosaria #Rossi vota Sì - MaurizioTorchi2 : RT @GiancarloDeRisi: Mastella tiene Conte in scacco: mia moglie incerta sul voto sulla giustizia: 'Sandra è perplessa su alcuni punti chiav… - Shajidn : RT @GiancarloDeRisi: Mastella tiene Conte in scacco: mia moglie incerta sul voto sulla giustizia: 'Sandra è perplessa su alcuni punti chiav… -

Ultime Notizie dalla rete : voto chiave

ilGiornale.it

Dopo una tregua di un anno, gli elettori israeliani torneranno alle urne il 23 marzo per la loro quarta elezione in due anni. Ma queste elezioni potrebbero differire in un modo fondamentale dai tre ch ...Sono i numeri previsti, dare una lettura diversa è ingannevole”. E’ questa la prima considerazione della senatrice ferrarese Paola Boldrini (Pd) dopo il voto di fiducia al Governo Conte. Secondo la se ...