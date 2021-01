I Fatti Vostri: chi vuole prendere il posto di Giancarlo Magalli? (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’appuntamento con “A lume di Candela“, su Dagopsia, ha riservato anche oggi tante piccole pillole di gossip e una di queste riguarderebbe Giancarlo Magalli. Pare, inFatti, che un altro conduttore o un’altra conduttrice vorrebbe prendere il suo posto alla conduzione dello storico programma del quale, ormai, lui è il papà, ovvero I Fatti Vostri. Giuseppe Candela avrebbe però specificato che non si tratterebbe di Adriana Volpe, sua ex co-conduttrice e con la quale Magalli, nell’ultimo anno, avrebbe avuto non pochi diverbi. Di chi si tratterà? Avvisate Giancarlone Magalli che qualcuno ha messo gli occhi sulla sua poltrona a I Fatti Vostri. E no, non si tratta di Adriana Volpe. Chi ... Leggi su trendit (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’appuntamento con “A lume di Candela“, su Dagopsia, ha riservato anche oggi tante piccole pillole di gossip e una di queste riguarderebbe. Pare, in, che un altro conduttore o un’altra conduttrice vorrebbeil suoalla conduzione dello storico programma del quale, ormai, lui è il papà, ovvero I. Giuseppe Candela avrebbe però specificato che non si tratterebbe di Adriana Volpe, sua ex co-conduttrice e con la quale, nell’ultimo anno, avrebbe avuto non pochi diverbi. Di chi si tratterà? Avvisateneche qualcuno ha messo gli occhi sulla sua poltrona a I. E no, non si tratta di Adriana Volpe. Chi ...

GiusCandela : Avvisate Giancarlone Magalli che qualcuno ha messo gli occhi sulla sua poltrona a I Fatti Vostri. E no, non si trat… - btaesiria : @jungwoossnoopy @TzsZoeva Mi farò i fatti vostri e vi troverò anche un nome - AristarcoScann1 : RT @ScyllaC: @CostanzaRdO @OgniMattinaTV8 @TV8it @SkyItalia Ma non andare a queste trasmissioni! Ora leggo cosa è successo. Però scusami...… - dpdarete4 : Lucky ci racconta le notizie dal mondo animale e ci mostra i video che ci inviate! Mandate i vostri filmati a lucky… - rramengirl : prof di scienze che 'i vostri elaborati sono fatti male, ci sono solo cose prese da interent' zia se non mi dai tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatti Vostri A 'I Fatti Vostri' la sorpresa del giovanissimo pianista Adnkronos L'oroscopo di sabato 23 gennaio: Sagittario allegro e spigliato, Gemelli libero di sognare

Previsioni oroscopo per la giornata di sabato 23 gennaio: Marte in sestile per Pesci, Mercurio in quadratura a Toro.

Previsioni astrologiche del 23 gennaio: Leone orgoglioso, Scorpione sognatore

Nella giornata di sabato 23 gennaio, tutti i segni zodiacali saranno mossi da desideri impetuosi e brucianti. Però, ci sarà chi non riuscirà nel suo intento. L' Oroscopo di domani sarà caratterizzato ...

Previsioni oroscopo per la giornata di sabato 23 gennaio: Marte in sestile per Pesci, Mercurio in quadratura a Toro.Nella giornata di sabato 23 gennaio, tutti i segni zodiacali saranno mossi da desideri impetuosi e brucianti. Però, ci sarà chi non riuscirà nel suo intento. L' Oroscopo di domani sarà caratterizzato ...