Governo ultime notizie: trattative per allargamento maggioranza. Il tempo stringe (Di venerdì 22 gennaio 2021) Governo ultime notizie: continuano le trattative con l’obiettivo di allargare la maggioranza. Sulla formazione di una “quarta gamba” a sostegno dell’esecutivo la tegola dell’inchiesta dell’antimafia di Catanzaro sul leader Udc Lorenzo Cesa. Intanto, il tempo stringe: la Commissione Ue aspetta il testo definitivo del Recovery Plan entro metà febbraio. Segui Termometro Politico su Google News Governo ultime notizie: le trattative per l’allargamento della maggioranza Governo ultime notizie: sulle trattative condotte dal Presidente del Consiglio Conte per allargare la ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 gennaio 2021): continuano lecon l’obiettivo di allargare la. Sulla formazione di una “quarta gamba” a sostegno dell’esecutivo la tegola dell’inchiesta dell’antimafia di Catanzaro sul leader Udc Lorenzo Cesa. Intanto, il: la Commissione Ue aspetta il testo definitivo del Recovery Plan entro metà febbraio. Segui Termometro Politico su Google News: leper l’della: sullecondotte dal Presidente del Consiglio Conte per allargare la ...

