Figc | caso tamponi Lazio | sanzioni pecuniarie per Lotito | Rodia e Pulcini

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono arrivati lein merito alin casaLaha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, il provvedimento adottato nei confronti della(2.500 euro), e più nello specifico del presidente Claudio(1.875 euro), del dottor Ivo(937,50 euro) e del dottor Fabio(937,50 euro). LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 Alla base delleeconomiche vi sarebbe il ritardo nell’esecuzione dei– ogni sei giorni e non ogni quattro come previsto dalle normative – risalenti alla passata stagione (maggio/giugno). Per questo va precisato che si tratta di un capitolo a parte rispetto al fascicolo aperto per le presunte ...