Covid: scoperto dalla polizia un matrimonio con 400 ospiti in una scuola ebraica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un matrimonio con più di 400 invitati è stato organizzato nel salone di una scuola ebraica nel Regno Unito. Maxi multa da 10mila sterline per gli organizzatori Mentre il Regno Unito si trova a fare i conti con il periodo più duro da quando la pandemia di Coronavirus è iniziata, con decine di migliaia di L'articolo NewNotizie.it.

