Come scegliere il deodorante: differenze e tipologie per ogni tipo di pelle (Di sabato 23 gennaio 2021) È un cosmetico a tutti gli effetti, utilizzato tutti i giorni ma spesso sottovalutato. Parliamo del deodorante, un prodotto che spesso viene comprato senza pensarci, sullo scaffale dei supermercati, senza prestare particolare attenzione a tipologia ed ingredienti, il più delle volte basandosi solo sul fattore profumo. È invece un cosmetico importante per l’igiene personale, per evitare cattivi odori ma anche regolare la sudorazione e la traspirazione della pelle, in una zona molto delicata che presenta linfonodi, con cui non c’è da scherzare. 123RF Le tipologie di deodorante più classiche Tra i deodoranti spiccano quelli in spray, i roll on e gli stick, che sono le tre tipologie più utilizzate. Gli spray sono forse quelli più noti, hanno un erogatore ... Leggi su dilei (Di sabato 23 gennaio 2021) È un cosmetico a tutti gli effetti, utilizzato tutti i giorni ma spesso sottovalutato. Parliamo del, un prodotto che spesso viene comprato senza pensarci, sullo scaffale dei supermercati, senza prestare particolare attenzione alogia ed ingredienti, il più delle volte basandosi solo sul fattore profumo. È invece un cosmetico importante per l’igiene personale, per evitare cattivi odori ma anche regolare la sudorazione e la traspirazione della, in una zona molto delicata che presenta linfonodi, con cui non c’è da scherzare. 123RF Ledipiù classiche Tra i deodoranti spiccano quelli in spray, i roll on e gli stick, che sono le trepiù utilizzate. Gli spray sono forse quelli più noti, hanno un erogatore ...

Davide : «Saremo fautori di un'apertura verso la Russia», diceva Giuseppe Conte al parlamento nel 2018, riferendosi al paese… - duecuoriallora : @AzdoraL Nessuno dice che uscirà pazzo, ma che non sta bene.Sul a “uno come lui”,non sono d’accordo. È una persona,… - likeirisheyes : @Frengkent MT ha facilmente messo Dayane come finalista visto che le alternative erano Carlotta e SDG per lei insig… - roseeqq : @Gioia11625035 Ma tu questo non puoi saperlo, anche perché spesso li censurano! Ma a prescindere da loro due, una d… - paroleindisord1 : @sangueneIlevene Come faccio a votare? Come faccio a scegliere? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Come scegliere Scuola, come scegliere le superiori senza troppa ansia la Repubblica Kjaer-Caldara un anno dopo: il piano dell'Atalanta sul riscatto, ma l'affare l'ha fatto solo il Milan

Il duello di San Siro raccoglie in sé contenuti e contenuto che vanno oltre i novanta minuti. I tre punti restano fondamentali, con i rossoneri che hanno ...

Frosinone-Reggina, la probabile formazione amaranto: scelte pressoché fatte e… annunciate

Frosinone-Reggina, la probabile formazione amaranto: meno dubbi per mister Baroni, che ha quasi annunciato l'impiego di Menez ...

Il duello di San Siro raccoglie in sé contenuti e contenuto che vanno oltre i novanta minuti. I tre punti restano fondamentali, con i rossoneri che hanno ...Frosinone-Reggina, la probabile formazione amaranto: meno dubbi per mister Baroni, che ha quasi annunciato l'impiego di Menez ...