Combinata nordica | Coppa del Mondo Lahti | Yamamoto il migliore nel Provisional Competition Round | lontano Riiber Bene Pittin 15°

Si è appena concluso il Provisional Round della tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica a Lathi. Il migliore è stato il nipponico Ryota Yamamoto con 121.2 punti, secondo il norvegese Espen Bjoernstad con 115.3 punti, in terza piazza l'altro giapponese Yoshito Watabe con 114.7 punti. Il PCR è stato fortemente condizionato dal vento che ha costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente i salti. Il leader della classifica generale Jarl Magnus Riiber ha chiuso al 23° posto con 91.1 punti. Il migliore degli azzurri è stato Alessandro Pittin che ha chiuso al 15° posto (101.8 punti), Samuel Costa 28° (84.9 punti), Aaron Kostner (80.6 punti) e Raffaele Buzzi 37° (70.7 punti).

Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2021: si vola in Finlandia per una “grande classica”

Nel weekend la Coppa del Mondo di combinata nordica affronterà una delle proprie “Classiche Monumento”. Si gareggerà infatti a Lahti, dove generalmente si fa tappa tra fine febbraio o inizio marzo. Tu ...

