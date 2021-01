Addio Mira Furlan | attrice in “Lost” e “Venuto al mondo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci ha lasciati due giorni fa, nota interprete della misteriosa scienziata Danielle Rousseau nella prime quattro stagioni della serie cult. L’aveva 65 anni. La sua scomparsa è stata annunciata sul suo account Twitter il giorno dopo la morte. Le cause sono però ancora da chiarire. L’di origine croata, diplomata all’Accademia di arti drammatiche di Zagabria e affermata sulla scena teatrale della sua città, era scappata negli Stati Uniti nel 1991, per sfuggire alla guerra scoppiata in Jugoslavia. Al suo fianco il marito Goran Gaji?, regista serbo che l’avrebbe poi diretta in alcune puntate di Babylon 5.– Photo Credits: Cinematografo I volti diOltre che come ...