Vaccini in ritardo, Remuzzi insiste: «È l’occasione per farli a più persone: una sola dose di Pfizer può proteggere fino all’80%» (Di giovedì 21 gennaio 2021) I ritardi nelle consegne dei Vaccini contro il Coronavirus sono l’occasione di fare di necessità virtù, secondo il direttore dell’istituto Mario Negri di Milano, Giuseppe Remuzzi. In un intervento sul Corriere della Sera, lo scienziato rilancia la sua proposta di alcuni giorni fa con cui ha proposto di somministrare a più persone le prime dosi, facendo anche slittare i tempi per i richiami. Una strada già indicata dal modello usato nel Regno Unito, dove le due somministrazioni vengono programmate fino a 12 settimane tra loro. Una soluzione che secondo Remuzzi potrebbe risolvere nel modo più efficace i disagi che le consegne ridotte rischiano di provocare sul piano vaccinale italiano, senza che l’efficacia dei Vaccini ne sia penalizzata. Il vaccino ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 gennaio 2021) I ritardi nelle consegne deicontro il Coronavirus sonodi fare di necessità virtù, secondo il direttore dell’istituto Mario Negri di Milano, Giuseppe. In un intervento sul Corriere della Sera, lo scienziato rilancia la sua proposta di alcuni giorni fa con cui ha proposto di somministrare a piùle prime dosi, facendo anche slittare i tempi per i richiami. Una strada già indicata dal modello usato nel Regno Unito, dove le due somministrazioni vengono programmatea 12 settimane tra loro. Una soluzione che secondopotrebbe risolvere nel modo più efficace i disagi che le consegne ridotte rischiano di provocare sul piano vaccinale italiano, senza che l’efficacia deine sia penalizzata. Il vaccino ...

fattoquotidiano : VACCINI / 'L'ITALIA FA MEGLIO DI NOI' La Germania non è la prima della classe come i suoi cittadini si aspettano… - neXtquotidiano : Il governo ha attivato l’Avvocatura dello Stato contro Pfizer per i vaccini in ritardo - Salepepe14 : RT @Iperbole_: Salvini sui vaccini in ritardo: «Se io imprenditore faccio un contratto, pago, e quello con cui faccio il contratto mi frega… - Radio24_news : RT @24Mattino: Il ritardo nell'arrivo dei vaccini #Pfizer ed il piano vaccinale, ne parliamo con @massimoscaccab1, presidente di @Farmindus… - Open_gol : Secondo il direttore dell'Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, va imitato il modello inglese per accelerare sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ritardo Vaccini Covid: meno Pfizer e in ritardo, frenano le iniezioni IL GIORNO Regione. Ritardo vaccino, Piccinini (M5S) e Morrone (Lega) chiedono chiarezza

La redistribuzione delle dosi di vaccino Pfizer, dopo i tagli dei giorni scorsi, “sia equa e nessuna regione subisca tagli maggiori”. A chiederlo è Silvia Piccinini, consigliera regionale M5s in ...

PER 18 ORE AL GIORNO

Le dosi di vaccino per il richiamo ci saranno per tutti. “Dobbiamo ringraziare innanzitutto le Regioni, che hanno deciso generosamente di scambiarsi le forniture” afferma la sottosegretaria alla Salut ...

La redistribuzione delle dosi di vaccino Pfizer, dopo i tagli dei giorni scorsi, “sia equa e nessuna regione subisca tagli maggiori”. A chiederlo è Silvia Piccinini, consigliera regionale M5s in ...Le dosi di vaccino per il richiamo ci saranno per tutti. “Dobbiamo ringraziare innanzitutto le Regioni, che hanno deciso generosamente di scambiarsi le forniture” afferma la sottosegretaria alla Salut ...