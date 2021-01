Torino | Cairo | “Mi assumo responsabilità | ma quando le cose andavano bene il merito era mio”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Parola ad Urbano.Il 2020 è indubbiamente un anno da dimenticare per il, reduce da un avvio di stagione complicato che ha portato i granata ad accumulare appena 13 punti in classifica dopo 18 giornate. Lo saUrbanoche, intervenuto durante la conferenza stampa di Davide Nicola, ha tracciato un bilancio degli ultimi anni del club. "Mila, non c'è dubbio. Dal 2011,cominciammo con Ventura, al 2020 abbiamo cambiato tre allenatori (Ventura, Mihajlovic, Mazzarri). Poi, nell'ultimo anno, tra febbraio 2020 ad oggi quattro allenatori (Mazzarri, Longo, Giampaolo e Nicola). Questo certifica un andamento negativo. Per la campagna acquisti dello scorso anno, è stata condotta passo passo con Giampaolo e le sue richieste sono state ...