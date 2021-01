Oriana Sabatini | fidanzata Dybala “Bisessuale? Credo di sì” La modella si confessa

Corriere : La confessione di Oriana, la fidanzata di Dybala: «Io bisessuale? Credo di sì» - mr_kubra : RT @Corriere: La confessione di Oriana, la fidanzata di Dybala: «Io bisessuale? Credo di sì» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: La confessione di Oriana, la fidanzata di Dybala: «Io bisessuale? Credo di sì» - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Oriana Sabatini fidanzata con lo juventino Dybala svela: 'Sono bisessuale' #gossip #instagram #iltempoquotidiano https://t.c… - tempoweb : Oriana Sabatini fidanzata con lo juventino Dybala svela: 'Sono bisessuale' #gossip #instagram #iltempoquotidiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Oriana Sabatini

Su Instagram la fidanzata di Dybala risponde ai fan al gioco «vero o falso» senza nascondersi: «Se proprio devo mettermi un'etichetta...» ...Non è la prima volta che la 24enne parla dei suoi gusti sessuali. Se ci devi mettere un'etichetta, credo di sì', ha risposto la fidanzata di Paulo Dybala. Non so se sono lesbica o bisessuale ma non vo ...