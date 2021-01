Neve Italia, ecco dove è attesa nei prossimi giorni. MAPPA (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’insediamento dell’anticiclone è durato davvero poco. Ora le correnti atlantiche tornano a dominare in lungo e in largo, smantellando ulteriormente quella residua massa d’aria fredda che continua a gravare sulle pianure e valli del Nord Italia. Il maltempo torna protagonista su molte regioni d’Italia, in particolare sulle regioni settentrionali e tirreniche, con la Neve abbondante sulle Alpi. Entro il weekend le precipitazioni torneranno protagoniste anche su gran parte del Centro-Sud. A proposito di Neve, questa cadrà a più riprese anche in Appennino a quote medio-alte. Ma veniamo più nel dettaglio delle nevicate, che nel corso di oggi, giovedì 22 gennaio, cadranno con debole o moderata intensità sull’Arco Alpino, localmente a quote molto basse in Piemonte, specie sul cuneese. La quota Neve è ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) L’insediamento dell’anticiclone è durato davvero poco. Ora le correnti atlantiche tornano a dominare in lungo e in largo, smantellando ulteriormente quella residua massa d’aria fredda che continua a gravare sulle pianure e valli del Nord. Il maltempo torna protagonista su molte regioni d’, in particolare sulle regioni settentrionali e tirreniche, con laabbondante sulle Alpi. Entro il weekend le precipitazioni torneranno protagoniste anche su gran parte del Centro-Sud. A proposito di, questa cadrà a più riprese anche in Appennino a quote medio-alte. Ma veniamo più nel dettaglio delle nevicate, che nel corso di oggi, giovedì 22 gennaio, cadranno con debole o moderata intensità sull’Arco Alpino, localmente a quote molto basse in Piemonte, specie sul cuneese. La quotaè ...

Avvenire_Nei : Migranti. Quei bimbi e la carovana nella neve: dov'è l'Europa in quella foto? - MSF_ITALIA : Attraversano le montagne con i piedi nella neve, affrontano le violenze e i respingimenti della polizia francese, b… - CentroMeteoITA : #METEO #INVERNO - #NEVE e #NUBIFRAGI in arrivo in #ITALIA, MALTEMPO a ripetizione in questa stagione - PaoloPatron : L'e uniche'certezze'che abbiamo da sempre in Italia sono la crisi di governo e l'opposizione con tutte le soluzioni… - CorriereQ : METEO Italia. Riecco maltempo! Nel weekend ciclone con pioggia, neve, vento -