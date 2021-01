'Ndrangheta: decine di arresti, perquisita la casa del segretario Udc Cesa. “Estraneo ai fatti, mi dimetto” (Di giovedì 21 gennaio 2021) arresti domiciliari per Francesco Talarico, assessore al Bilancio della Regione Calabria e segretario regionale del partito Leggi su lastampa (Di giovedì 21 gennaio 2021)domiciliari per Francesco Talarico, assessore al Bilancio della Regione Calabria eregionale del partito

sole24ore : Decine di arresti per ’Ndrangheta, perquisita la casa del leader Udc Cesa - tranellio : RT @Virus1979C: 'Ndrangheta: decine di arresti, perquisita la casa del segretario Udc Cesa. “Estraneo ai fatti, mi dimetto”. Arresti domic… - fraumax : - bellalilli16 : RT @AntonellaCrima2: ????speramm bene Maxi operazione contro la 'ndrangheta: decine di arresti - PalazzoAntonio : I magistrati hanno provveduto a bloccare ingresso UDC in maggioranza. Il tempismo, come sempre, fa pensare. 'Ndrang… -