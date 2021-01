Napoli, maxi frode “carosello” nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) Smartphone e tablet, personal computer e relativi accessori, console Xbox con videogiochi, smart tv e molto altro. È lunga la lista dei prodotti informatici ed elettronici che venivano comprati e venduti tra società di diversi Stati, collegate da un sodalizio criminale, nell’ambito di una complessa frode “carosello” finalizzata all’evasione dell’Iva. A scoprire la frode è stato il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, dopo complesse indagini coordinate dalla Terza Sezione criminalità economica ed informatica della Procura di Napoli. Le indagini hanno portato a un sequestro preventivo per beni del valore di circa 16 milioni di euro tra le regioni Campania, Lazio, Molise e Lombardia. Sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Smartphone e tablet, personal computer e relativi accessori, console Xbox con videogiochi, smart tv e molto altro. È lunga la lista dei prodotti informatici ed elettronici che venivano comprati e venduti tra società di diversi Stati, collegate da un sodalizio criminale, nell’ambito di una complessa” finalizzata all’evasione dell’Iva. A scoprire laè stato il Comando ProvincialeGuardia di Finanza di, dopo complesse indagini coordinate dalla Terza Sezione criminalità economica ed informaticaProcura di. Le indagini hanno portato a un sequestro preventivo perdel valore di circa 16di euro tra le regioni Campania, Lazio, Molise e Lombardia. Sono state ...

Noovyis : (Napoli, maxi frode “carosello” nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni) Playhitmusic - - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Napoli, maxi frode “carosello” nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni - massimoneri90 : Napoli, maxi frode “carosello” nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni - fattoquotidiano : Napoli, maxi frode “carosello” nel settore della tecnologia: sequestrati beni per 16 milioni -