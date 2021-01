Incredibile Monti | «Ho votato la fiducia | ma Conte è un trasformista e non ha un progetto» video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Marionon finisce mai di stupire. Dopo aver chiesto di cancellare i ristori a quelle imprese che non godono di buona salute per concentrarli sulle attività che hanno un futuro certo, l’ex commissario Ue ammette candidamente di averlaal premiernonostante il pessimo giudizio sullo stesso. Una motivazione che ha dell’è inadeguato, ma per evitare di consegnate il Paese al centrodestra è stato meglio “turarsi il naso” e dire sì, per citare Montanelli. Ecco cosa ha dichiarato Marioa Tagadà, sulla Sette.e il trasformismo del premier “Mi trovo in profondo disaccordo strategico con Salvini e in disaccordo sull’opportunità di questa crisi con Renzi. Di...