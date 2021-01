Il buongiorno di Diletta Leotta in accappatoio scatena i follower | “C’è chi vorrebbe essere la vasca”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Unche ha reso felice i propri tanti. E’ quello di, seduta sui bordi di unada bagno, in unbianco aperto sul petto a lasciar intravedere una scollatura da capogiro. A corredo della foto, una breve descrizione: “Quasi pronta per una super giornata di lavoro!” A giudicare dal fatto che è giù truccata, laè già pronta per la super giornata di lavoro (in vista anche del weekend calcistico – con le gare DAZN del weekend tra sabato sera a Firenze e domenica a pranzo a Torino per Juventus-Bologna). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Come ...