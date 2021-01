**Governo: strada ‘costruttori’ in salita, ‘caso Cesa’ tegola su trattative neo gruppo** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – E’ una tegola che cade sulla strada dei ‘costruttori’, fermando i negoziati. E manda in fibrillazione il M5S, “perché va bene tutto, ma a tutto c’è anche un limite”, uno degli sms che gira nelle chat dei parlamentari grillini. Il blitz in Calabria contro la ‘ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, dimessosi immediatamente dai vertici del partito, rende ancor più complessa la partita dei ‘volenterosi’, da raccogliere in Senato sotto il simbolo dell’Udc, di fatto costruendo una quarta gamba al governo Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – E’ unache cade sulladei, fermando i negoziati. E manda in fibrillazione il M5S, “perché va bene tutto, ma a tutto c’è anche un limite”, uno degli sms che gira nelle chat dei parlamentari grillini. Il blitz in Calabria contro la ‘ndrangheta, che ha portato alla perquisizione della casa romana del segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, dimessosi immediatamente dai vertici del partito, rende ancor più complessa la partita dei ‘volenterosi’, da raccogliere in Senato sotto il simbolo dell’Udc, di fatto costruendo una quarta gamba al governo Conte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ivanscalfarotto : C’è l’aritmetica e c’è la politica. Ora sappiamo che il governo non ha una maggioranza né dal primo punto di vista… - ricpuglisi : Vi consiglio di leggere con attenzione quanto scrive @marattin sulla gestione dei dossier economici da parte del Go… - AndreaOrlandosp : Renzi in queste ore confonde il coraggio con l’incoscienza. E scambia la serietà con la paura. La somma di questi e… - robreg1 : RT @Adnkronos: #Governo, strada in salita: caso #Cesa tegola su trattative - Piero_Strada : RT @Italiantifa: Il Governo italiano vuole continuare a mantenere i rapporti con un paese che è in perenne guerra civile e che, incarcera i… -

Quando si parla di economia verde in Italia s’incentiva di tutto tranne il riciclo, tapino tra le filiere sostenibili delle quali in realtà sarebbe tra le ...

Se vuole andare avanti, il Governo deve avere più ambizioni

Sono giornate complicatissime per il governo Conte.Lo spettacolo che è andato in onda in occasione della fiducia al Senato non ha giovato, e molto insistenti sembrano essere i tentativi del ...

Quando si parla di economia verde in Italia s’incentiva di tutto tranne il riciclo, tapino tra le filiere sostenibili delle quali in realtà sarebbe tra le ...Sono giornate complicatissime per il governo Conte.Lo spettacolo che è andato in onda in occasione della fiducia al Senato non ha giovato, e molto insistenti sembrano essere i tentativi del ...