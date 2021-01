Giulia De Lellis lancia una frecciatina e ricorda il passato (Di giovedì 21 gennaio 2021) Complice una gomma da masticare, Giulia De Lellis lancia una frecciatina in una storia su Instagram e mette alla prova i suoi fan con la memoria Ha da poco compiuto venticinque anni Giulia De Lellis che, per l’occasione, ha cercato di festeggiare insieme alla sua community nel rispetto delle norme anticovid. Tra uno scatto con il suo fedele Tommy, una storia dedicata alle nipotine che le mancano tanto e consigli di bellezza e di acquisti, la giovane influencer cerca di essere sempre presente con i suoi oltre quattro milioni di followers provando a farli partecipi della sua vita e di tutti i suoi progetti professionali e non. Giulia De Lellis, però, pare che sia una che non dimentichi parole e situazioni. È proprio di questi giorni una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Complice una gomma da masticare,Deunain una storia su Instagram e mette alla prova i suoi fan con la memoria Ha da poco compiuto venticinque anniDeche, per l’occasione, ha cercato di festeggiare insieme alla sua community nel rispetto delle norme anticovid. Tra uno scatto con il suo fedele Tommy, una storia dedicata alle nipotine che le mancano tanto e consigli di bellezza e di acquisti, la giovane influencer cerca di essere sempre presente con i suoi oltre quattro milioni di followers provando a farli partecipi della sua vita e di tutti i suoi progetti professionali e non.De, però, pare che sia una che non dimentichi parole e situazioni. È proprio di questi giorni una ...

trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - tweetnewsit : In alcune storie di Instagram, #GiuliaDeLellis sembra aver punzecchiato una ragazza che come lei corteggiava Damant… - honeyboydrius : RT @pucchiacc: @honeyboydrius oimà m raj a postapay c m’aggia accatà o libr e giulia de lellis ooo ma? maronn c bell parl ro uaglion ca cia… - pucchiacc : @honeyboydrius oimà m raj a postapay c m’aggia accatà o libr e giulia de lellis ooo ma? maronn c bell parl ro uagli… - honeyboydrius : uè mammà manm o numr ra postapay c m’aggia accatta o libr nuov e giulia dr lellis. maron comm è fott quan parl ro u… -