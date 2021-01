Calciomercato Palermo, Francesco De Rose ad un passo dal club rosanero: ok del calciatore e affare con la Reggina ai dettagli (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il deficit di personalità, esperienza e vis agonistica in zona nevralgica del campo in casa Palermo sta per essere colmato.Il club rosanero è ormai prossimo a battere il primo colpo in entrata in sede di Calciomercato invernale.Francesco De Rose, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo.Un corteggiamento che ha radici pregresse e recentissime, firmato dal binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, con il club rosanero che già nella scorsa sessione estiva si era mosso con decisione sul calciatore nativo di Cosenza. Pupillo dell'allora tecnico della Reggina, Domenico Toscano, con il quale ha condiviso i trascorsi ... Leggi su mediagol (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il deficit di personalità, esperienza e vis agonistica in zona nevralgica del campo in casasta per essere colmato.Ilè ormai prossimo a battere il primo colpo in entrata in sede diinvernale.De, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, è virtualmente un nuovo giocatore del.Un corteggiamento che ha radici pregresse e recentissime, firmato dal binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, con ilche già nella scorsa sessione estiva si era mosso con decisione sulnativo di Cosenza. Pupillo dell'allora tecnico della, Domenico Toscano, con il quale ha condiviso i trascorsi ...

