Benevento, Inzaghi: “Torino ha un vantaggio domani contro di noi, ma vogliamo chiudere girone andata bene” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il benevento domani sarà in campo contro il Torino, match di campionato in programma alle ore 20.45, presso lo stadio " C. Vigorito". Il tecnico Pippo Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la partita che segnerà il debutto sulla panchina granata di mister Davide Nicola. "Il cambio in panchina sarà sicuramente un vantaggio per loro. I calciatori cercheranno di dimostrare qualcosa in più. Giampaolo è uno dei migliori allenatori del campionato italiano e mi dispiace per lui. Faccio gli auguri a Nicola. Noi vogliamo tornare a fare punti, cercando di chiudere il girone d'andata nel modo giusto. Mi sembra che qui si passi da un eccesso all'altro in base ai risultati. Serve un equilibrio maggiore perché ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilsarà in campoil, match di campionato in programma alle ore 20.45, presso lo stadio " C. Vigorito". Il tecnico Pippoin conferenza stampa ha presentato la partita che segnerà il debutto sulla panchina granata di mister Davide Nicola. "Il cambio in panchina sarà sicuramente unper loro. I calciatori cercheranno di dimostrare qualcosa in più. Giampaolo è uno dei migliori allenatori del campionato italiano e mi dispiace per lui. Faccio gli auguri a Nicola. Noitornare a fare punti, cercando diild'nel modo giusto. Mi sembra che qui si passi da un eccesso all'altro in base ai risultati. Serve un equilibrio maggiore perché ...

