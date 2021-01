Bambina prova ad uccidere il padre: “Me lo hanno detto loro…” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una Bambina di soli 11 anni avrebbe accoltellato il padre provandolo ad uccidere: dinnanzi ai giudici ed alla polizia l’uomo ha spiegato cosa sarebbe accaduto. Una notizia agghiacciante quella che giunge da Lewiston nel Maine (USA). Un uomo è stato accoltellato dalla figlioletta di soli 11 anni. I fatti risalgono allo scorso 13 gennaio, ma L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Unadi soli 11 anni avrebbe accoltellato ilndolo ad: dinnanzi ai giudici ed alla polizia l’uomo ha spiegato cosa sarebbe accaduto. Una notizia agghiacciante quella che giunge da Lewiston nel Maine (USA). Un uomo è stato accoltellato dalla figlioletta di soli 11 anni. I fatti risalgono allo scorso 13 gennaio, ma L'articolo proviene da YesLife.it.

