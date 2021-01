Anticipazioni Il paradiso delle signore martedì 26 gennaio 2021

Leggi su anticipazioni

(Di giovedì 21 gennaio 2021)26– Il senso di colpa di Gabriella: Gabriella si sente in colpa per aver dato quel bacio a Salvatore. Se potesse tornare indietro non lo rifarebbe, ma oramai è successo e di certo non sa come affrontare l’imbarazzo che prova ogni volta che lo incontra. Di contro ogni volta che pensa a quel bacio si emoziona e ricomincia a stare male d’accapo. In siffatto contesto cerca di distrarsi e dunque decide di stare vicino a Cosimo che sta passando anche lui un momento difficile. L'articolo News Programmi Tv.