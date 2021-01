Amanda Gorman | è nata una star

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Non si può proprio dire che non si sia fatta notare. Una delle personalità che più hanno catturato l’attenzione del pubblico mondiale (e il suo apprezzamento) all’Inauguration Day del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stata senza ombra di dubbio la giovane poetessa Amanda Gorman, a cui è toccato l’onore di leggere i suoi – emozionanti – versi della poesia The Hill We Climb dopo il giuramento presidenziale.