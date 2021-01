Stadio Flaminio, scavalcano recinzioni per girare video: 21 denunciati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – In 21, appartenenti alla stessa comitiva, si sono radunati e, dopo aver scavalcato i cancelli dello Stadio Flaminio, erano pronti a girare un video celebrativo e di supporto per la loro squadra del cuore. Il personale di vigilanza della struttura ha dato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia. La bravata e’ costata cara alla comitiva di ragazzi, di eta’ compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti incensurati, simpatizzanti della squadra di calcio della Roma, che sono stati identificati e denunciati a piede libero per invasione di terreni. I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia sonno arrivati prima che potessero iniziare le riprese del video, con tanto di bandiere della squadra di calcio e hanno informato la Procura dell’episodio. ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – In 21, appartenenti alla stessa comitiva, si sono radunati e, dopo aver scavalcato i cancelli dello, erano pronti auncelebrativo e di supporto per la loro squadra del cuore. Il personale di vigilanza della struttura ha dato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia. La bravata e’ costata cara alla comitiva di ragazzi, di eta’ compresa tra i 20 e i 23 anni, tutti incensurati, simpatizzanti della squadra di calcio della Roma, che sono stati identificati ea piede libero per invasione di terreni. I Carabinieri della Stazione Roma Flaminia sonno arrivati prima che potessero iniziare le riprese del, con tanto di bandiere della squadra di calcio e hanno informato la Procura dell’episodio. ...

