Sky – Inter, incontro positivo con gli agenti di Lautaro Martinez (Di mercoledì 20 gennaio 2021) agenti di Lautaro Martinez nella sede dell’Inter Giornata importante nella sede dell’Inter dove sono arrivati gli agenti di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro ha intenzione di rinnovare il contratto all’attaccante argentino e provare ad eliminare la clausola rescissoria per impedire spiacevoli sorprese. Ecco il punto sull’incontro di oggi fatto da Sky Sport 24. “Gli agenti sono arrivati a Milano e hanno visto il giocatore nerazzurro. Il club deve rinnovare il contratto dell’argentino, un adeguamento che però non è arrivato oggi. Non si è andati sul dettaglio del contratto ma si è parlato di ‘ordine di grandezza dei soldi. Il momento non è facile per nessuna società”. “L’argentino, a differenza di altri ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021)dinella sede dell’Giornata importante nella sede dell’dove sono arrivati glidi. Il club nerazzurro ha intenzione di rinnovare il contratto all’attaccante argentino e provare ad eliminare la clausola rescissoria per impedire spiacevoli sorprese. Ecco il punto sull’di oggi fatto da Sky Sport 24. “Glisono arrivati a Milano e hanno visto il giocatore nerazzurro. Il club deve rinnovare il contratto dell’argentino, un adeguamento che però non è arrivato oggi. Non si è andati sul dettaglio del contratto ma si è parlato di ‘ordine di grandezza dei soldi. Il momento non è facile per nessuna società”. “L’argentino, a differenza di altri ...

