Porsche Italia | Q8 ed Enel X insieme per ampliare rete Ultrafast

(Teleborsa) – Un'ulteriore accelerazione allo sviluppo della mobilità elettrica: è questo l'obiettivo comune del recente accordo che vede coinvolti tre partner d'eccezione; Porsche Italia, Q8 e Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata ai servizi e prodotti energetici avanzati. Una collaborazione che prevede la realizzazione di stazioni di ricarica Ultrafast in 20 aree di servizio Q8 entro la fine del 2021. Le High Power Charging (HPC) gestite da Enel X, grazie alla potenza di 300 kW, permettono di fare il pieno di energia in contemporanea a 2 veicoli elettrici in pochi minuti. Una volta attive, le stazioni Ultrafast del progetto saranno integrate nell'ecosistema di mobilità Porsche e visibili sull'app JuicePass di Enel X.

