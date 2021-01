«La regina Elisabetta è più moderna di Carlo. E i Windsor scrocconi la sfruttano»: lo dice il royal watcher inglese Clive Irving (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E Carlo, 72, non è all'altezza: «Il principe non è assolutamente adatto a salire sul trono» ha detto l'autore nel corso di un'intervista a Today Extra , programma televisivo australiano. «Carlo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E, 72, non è all'altezza: «Il principe non è assolutamente adatto a salire sul trono» ha detto l'autore nel corso di un'intervista a Today Extra , programma televisivo australiano. «...

zazoomblog : Il royal watcher inglese Clive Irving: «La regina Elisabetta? I Windsor scrocconi la sfruttano» - #royal #watcher… - Bukaniere : @cipcipdori @giuliogaia @AScarfogliero Dove l'hai letto? Mica è la Regina Elisabetta! ?????? Ma che idioti! Nazisti ed… - Marioginny : @PraesesMundi È entrata la regina elisabetta ?? - maryconlay : @bonny1290 Ma poi Tommy deve insegnare l educazione alla sua tata? Ma chi si crede questa, FLy down non sei la regi… - centrifiga : FUCK I NEED REASSURANCE regina elisabetta brutta carogna infame -il sardo perso nella foresta™ -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta Mia Tindall, i sette anni della «scatenata» nipotina della regina Elisabetta Vanity Fair Italia il royal watcher inglese Clive Irving: «La regina Elisabetta? I Windsor scrocconi la sfruttano»

Secondo Clive Irving, autore di un bestseller sulla regina Elisabetta, Carlo non è adatto al trono. E come gli altri Windsor, vive sulle spalle della madre ...

Harry e Meghan: la tata di fiducia li abbandona

Altro imprevisto per i Duchi del SussexDa quando Meghan e Harry hanno deciso di abbandonare doveri e privilegi della Famiglia Reale la loro vita non è stata poi così semplice: a partire dall'improvvis ...

Secondo Clive Irving, autore di un bestseller sulla regina Elisabetta, Carlo non è adatto al trono. E come gli altri Windsor, vive sulle spalle della madre ...Altro imprevisto per i Duchi del SussexDa quando Meghan e Harry hanno deciso di abbandonare doveri e privilegi della Famiglia Reale la loro vita non è stata poi così semplice: a partire dall'improvvis ...