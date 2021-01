Inter, per tenere Hakimi non hai bisogno di soldi: scambio pazzesco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Hakimi è il fulcro dello scambio che porterebbe l’Inter a risolvere parte dei problemi finanziari e il Real Madrid parte di quelli di rosa. Al suo primo anno in Serie A, Achraf Hakimi è reduce da un incredibile girone di andata, con 6 gol e 4 assist all’attivo si sta giocando il titolo di miglior Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è il fulcro delloche porterebbe l’a risolvere parte dei problemi finanziari e il Real Madrid parte di quelli di rosa. Al suo primo anno in Serie A, Achrafè reduce da un incredibile girone di andata, con 6 gol e 4 assist all’attivo si sta giocando il titolo di miglior Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 2.18 - Tra gli allenatori che hanno guidato l’#Inter per almeno 30 partite di #SerieA nell’era dei tre punti a vitt… - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus! #FORZAINTER ???? - gAgdiquartiere : Che poi io #Spalletti di nuovo alla #ASRoma ce lo vedrei: bello, pimpante, destino forte uomo forte e risparmio per #Inter - FraLauricella : #inter sempre più favorita per la vittoria dello scudetto ?@SerieA?. #juventus terza dopo la capolista #Milan.… -